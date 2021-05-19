По состоянию на 19 мая 2021 года предвыборная программа президента Украины Владимира Зеленского выполнена лишь на 25%. При этом выполнены в основном "второстепенные" обещания, которые существенно на жизнь украинцев не влияют. Одновременно с этим глава государства не завершил конфликт на Донбассе, не выполнил обещания по возврату Украине ее временно оккупированных территорий и принуждению РФ к возмещению нанесенного ущерба.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Зеленский не выполнил обещание о реализации в Украине онлайн-возможностей оформления бизнеса за час, получения загранпаспорта за 15 минут и голосования за секунду. Также президент обещал создать в Украине такие условия жизни, которые бы заставили граждан страны вернуться с заработков за границей, и повысить пенсионное обеспечение. Однако этого все еще не произошло.

Четверть своих обещаний Владимир Зеленский выполнил полностью или частично, в их число вошли: формирование в Украине прозрачного рынка земли, внесение законопроектов о снятии неприкосновенности с высших должностных лиц и импичменте президента, капитальный ремонт инфраструктуры в стране, автоматизация публичных процессов онлайн, сведение всего функционала государства до "размеров смартфона" и т.д.

"Из избирательной программы Зеленского эксперты КИУ выделили 30 пунктов, из которых 22 - не выполнены, 8 - частично или полностью выполнены. Таким образом программа является выполненной только на 25%. Преимущественно реализованы "второстепенные" обещания, которые не имеют существенного влияния на жизнь граждан. Зато принципиальные положения программы по окончанию войны, повышению качества жизни, борьбе с коррупцией, проведению важных реформ не выполнены", - сообщили в КИУ.

Напомним, "Страна" писала о том, что за год президентства Владимир Зеленский выполнил только три своих предвыборных обещания.

В апреле 2021 года, когда прошло два года с тех пор, как Зеленский одержал победу во втором туре выборов, "Страна" также анализировала, какие обещания дал президент в день своего избрания и как он их выполнил.