Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) снова отменяет рейсы из и в Тель-Авив 19-22 (23) мая в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа в связи с военным конфликтом между Израилем и Палестиной.

В пресс-службе перевозчика в среду, 19 мая, сообщили, что отменены рейсы PS1775 / PS1776 19 мая; PS775 / PS776 19, 20, 22 мая; PS777 / PS778 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 мая и PS787 / PS788 20-21 мая.

Решение об отмене рейсов принято в связи с международным уведомлением для пилотов (NOTAM), выданным авиационными властями Израиля, а также для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Для билетов с фактически отмененными рейсами возможны следующие действия:

Изменение даты полета на рейсах МАУ без оплаты штрафа по тарифу в оригинальном классе в течение срока действия билета при условии снятия ограничений со стороны аэропорта.





Обмен билета на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ.





Возврат денежных средств.

Напомним, ранее МАУ объявили, что решение о полетах в Израиль авиакомпания намерена пересматривать каждые 48 часов в связи с нестабильной обстановкой в регионе. Перевозчик отменяет рейсы с 13 мая.

Ранее мы писали, что на сегодня запланирована эвакуация украинских граждан из сектора Газа. По данным МИД, покинуть регион хотят 120 украинцев. По словам представителя ведомства, начало эвакуации произойдет, когда между Палестиной и Израилем будет действовать режим тишины.