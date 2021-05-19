Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского пройдет в четверг, 20 мая, в 12:00 на территории ГП "Антонов".

Об этом говорится в анонсе мероприятия на сайте президента Украины.

На мероприятие смогут попасть журналисты, прошедшие аккредитацию, которая проводится 19 мая до 15:00

В Офисе президента предупреждают, что попасть на конференцию смогут не все.

"В связи с карантинными требованиями возможном ограничении количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии", - говорится в анонсе мероприятия

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса президента.

Напомним, 20 мая состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, посвященная двухлетию его каденции.

Пока неизвестно, с кем именно будет общаться президент. Еще накануне "Страна" писала, что с учетом карантинных ограничений и введенных против ряда изданий санкций, слово дадут, скорее всего, не всем СМИ.

“Страна” опросила украинских журналистов о том, что бы они спросили у президента Зеленского, если бы получили такую возможность. И чем глава государства может похвастаться за два года на должности.