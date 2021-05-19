В среду, 19 мая, Государственная дума Российской Федерации приняла законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Депутаты единогласно проголосовали за принятие документа.

Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительных документах к законопроекту указано, что причиной для денонсации стало решение США выйти из договора.

Договор по открытому небу - это международный договор, который разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в странах, которые подписали данную бумагу. Действует с 1992 года, Россия ратифицировала договор в 2001 году.

Напомним, в ноябре прошлого года из Договора по открытому небу вышли США. Дональд Трамп, который в то время занимал пост президента, аргументировал решение тем, что ДОН устарел.

При этом ряд экспертов заявили, что Россия должна сохранить его с участием европейских государств. Однако пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что после выхода США Договор стал нежизнеспособным.

11 мая президент РФ Владимир Путин внес в Думу проект закона о денонсации ДОН.