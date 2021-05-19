В среду, 19 мая, Украину накроют шквалистые порывы ветра, а Киеве ожидается сильный туман. В связи с этим спасатели объявили первый уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По данным УкрГидрометцентра, 19 мая в западных, в южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - рассказали в ГСЧС.

Также там добавили, что в Киеве в среду ожидается сильный туман - видимость 200-500 м (первый уровень опасности, желтый).

В Укргидрометцентре показали, что в среду по всей стране ожидаются дожди грозами с грозами. Температура воздуха будет колебаться днем от +15 до +21 градуса.

Карта погоды от Укргидрометцентра на 19 мая

Напомним, днем ранее в Украине резко ухудшилась погода. В частности, столицу накрыл сильный дождь и град. Кроме того, жители города услышали сильный звук грозы, которому предшествовали две молнии. Звук был таким сильным, словно это был мощный взрыв.

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