Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Ляшко министром здравоохранения. Документ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко главой Минздрава вместо уволенного вчера Максима Степанова.

Об этом свидетельствует текст соответствующего документа.

"(...) По предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа" (...) вношу представление о назначении Ляшко Виктора Кирилловича министром здравоохранения Украины", - говорится в документе.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Стране" заявил, что за кандидатуру Ляшко уже есть более 200 голосов внутри пропрезидентской фракции.

Однако наши источники в "Слуге народа" сообщили, что по Ляшко все решится завтра утром на заседании фракции.

"Завтра в 9 утра будет заседание фракции в Раде, куда пригласили Виктора Ляшко. Сигнальное голосование внутри фракции - это все понятно, но по факту по Ляшко все решится завтра", - сообщил собеседник.

Напомним, во вторник, 18 мая, в Верховной Раде прошло голосование, в ходе которого было принято решение об отставке с поста главы Минздрава Максима Степанова. За выступили 292 народных депутата.

В четверг, 20 мая, на очередном заседании парламента пройдет голосование за кандидатуру Ляшко на должность главы Минздрава. На данный момент он занимает пост замминистра здравоохранения.

О том, поддержат ли нардепы его кандидатуру, подробно писала "Страна".