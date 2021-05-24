Конец мая может оказаться весьма насыщенным и сложным периодом. Многим представителям знаков Зодиака не удастся достичь желаемых результатов. А счастливчикам, которым фортуна улыбнется, придется изрядно потрудиться, чтобы достичь поставленных целей. Как бы там ни было, отчаиваться не стоит, ведь результат будет зависеть только от вас.

Главное событие этой недели - полное лунное затмение в Стрельце 26 мая, когда чувство уверенности будет напрямую зависеть от смысла вашего существования.

30 мая начнется ретроградное движение Меркурия, которое продлится до 23 июня. Этот период принесет некоторое замедление всех процессов, за которые отвечает планета (общение, законодательная сфера, учеба, новые технологии, электроприборы, торговля, коллективные проекты).

Овен (21.03 - 20.04)

Постарайтесь заняться здоровьем, проконсультируйтесь со специалистами. Четко планируйте планы на неделе, не упустите ничего важного. Старайтесь не запускать недомогание до тех пор, пока болезнь не свалит вас с ног. Не рискуйте. В целом, несколько вещей вам помогут добиться успеха: оптимизм, заряд энергии, умение идти напролом и удачливость.

Телец (21.04 - 21.05)

Воздержитесь от конфликтов с представителями власти и госорганов. Если вам удастся избежать ссор и наладить отношения с авторитетными людьми, уже в конце недели вас ожидают интересные предложения, которые гарантированно обеспечат вам рост дохода. Задействуйте свои неисчерпаемые силы, здравый смысл и отменное здоровье, чтобы наладить финансовую и духовную сферы жизни.

Близнецы (22.05 - 21.06)

На этой неделе командная работа будет для вас особенно плодотворной. Сегодня важный день для поисков деловых партнеров, планирования бюджета и организации далеких путешествий. Некоторым представителям вашего знака пора заняться возвратом долгов и оформлением объектов недвижимости. В конце недели вас ждет похвала и признание, наслаждайтесь успехом.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам важно обращать внимание на каждую мелочь и деталь. В них кроется разгадка на ваши вопросы. Неделя открывает новые возможности для вашего профессионального роста. Во вторник, 25 мая, можете обговорить с руководством все ваши идеи. Постарайтесь ничего не накручивать себе, чтобы ваше богатое воображение не привело вас к депрессии.

Лев (23.07 - 23.08)

Вас ждет успех в карьере и признание со стороны коллег, поэтому взваленная вами ноша в будни завершится успехом. Вы сможете вселять окружающим оптимизм и жизнелюбие, дарить свою любовь и быть примером жизнестойкости. Звезды советуют вам направить всю свою энергию на созидание и творчество, стать целеустремленным и ни в коем случае не сходить с дистанции, чтобы радостно принимать комплименты и купаться в лучах славы.

Дева (24.08 - 23.09)

На этой неделе Дев ждет вероятный рост пассивного дохода и полезные приобретения. Вам захочется потратиться на новый гардероб и прическу. Следуйте своим принципам и старайтесь сами исполнять то, что требуете от других. Только дисциплина и упорядоченная жизнь без неожиданностей приведет вас к успеху.

Весы (24.09 - 23.10)

Уделите внимание решению текущих финансовых вопросов и сфере любви. Вам необходимо окружить себя атмосферой взаимной симпатии как на работе, так и дома. Эта неделя будет удачной, чтобы обратиться в госструктуры или банк. Важно контролировать свои эмоции во время общения с близкими и быть осторожными за рулем.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В начале недели у вас будет достаточно сил на серьезные дела по работе. Можно рассказать о своих грандиозных планах коллегам и друзьям. Старайтесь больше времени проводить среди людей, чаще общайтесь, не будьте равнодушными к нуждам и просьбам коллег.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Займитесь будничными делами, а все новые проекты и задумки отложите как минимум на месяц. Сейчас вам нужно довести задуманное до логического завершения, а посему рассчитывать придется только на свои силы. Поэтому важно сосредоточиться на чем-то одном, выработать в себе терпение и старательность. Встречайте каждый новый день без тревоги и верьте, что будущее принесет вам новых людей и новые чувства.

Козерог (22.12 - 20.01)

Понедельник - благоприятный день для поиска новых источников дохода, прекрасный период для перехода на новую работу. Вы найдете правильные ответы, если будете общаться с коллегами. Уже к концу недели ваши проекты принесут результаты. Оставайтесь активными, не сбавляйте темпа и пропускайте мимо ушей все ухмылки окружающих.

Водолей (21.01 - 20.02)

Благоприятный день для заключения финансовых сделок, инвестиций, больших покупок в кредит. Среди недели можно планировать проведение совещаний. Также период с 24 по 30 мая станет успешным для решения жилищного вопроса или улучшения условий проживания.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Хорошая неделя, чтобы завершить все проекты и сдать их руководству, пройти медосмотр и навестить родных. Только после того, как в рабочих делах вы поставите многоточие, можете планировать, как провести начало лета. Впереди вас ждут несколько недель отдыха с любимым и детьми.