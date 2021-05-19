Сценаристка Анастасия Михайлова обвинила телеканалы "Суспильне" и СТБ, которые занимаются организацией участия Украины в Евровидении, в краже ее идеи при постановке номера группы Go_A на песню "Шум", показанного 18 мая на сцене конкурса в Роттердаме.

Об этом Михайлова написала в Facebook.

По ее словам, в феврале канал "Суспильне" проводил конкурс на разработку идеи клипа группы Go_A "Шум" и ее реализации. 6 февраля она отправила свой режиссерский триттмент (презентация режиссерского видения сценария - Ред.).

"Защитила идею перед комиссией и через время из интернета узнала о том, что выиграл конкурс кто-то другой. Ну что ж. Бывает. Не вышло. Но идея была классная. Я прям любила ее. А потом, спустя 3 месяца после подачи на конкурс я вижу олицетворение своей идеи на сцене. Читаю, кто же автор? А там нет моего имени", - написала Михайлова.

По ее словам, она обратилась к телеканалам и попросила указать ее автором идеи постановки.

"В моем режиссерском тритменте было все: идея и инструменты (способы) ее реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки и тп. И вы представляете!? Все совпало!" - возмутилась сценаристка.

По словам Михайловой, на встрече с ее юристом, юристами телеканала СТБ, PR менеджером телеканала СТБ, а также представителем телеканала "Суспильне", ей заявили, что постановка – "это полностью разработанная идея постановщиком".

"И я даже встречалась с Константином Томильченко (постановщик номера - Ред.), который так же меня заверил, что ничего похожего в наших идеях нет. Что элементы разные. Что это не лес, а ветки. Что не нимб, а бубен над головой у солистки Катерины. Что не звезды, а энергия. Ну что же… Люди, действительно, могут по-разному называть одни и те же вещи. Но суть остается та же", - написала Анастасия Михайлова.

Напомним, мы публиковали видео выступления украинцев Go_A на генеральной репетиции Евровидения.

Также мы писали о том, что Украина прошла в финал Евровидения.