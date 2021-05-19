Женщина из Харькова с маленькими детьми угодила в скандальную ситуацию. Она записала и выложила видео, на котором она и ее дети выбросили украинские паспорта из-за того, что их не выпустили в Турцию. При этом ее дети послали Украину в "ж@пу".

Как заявил заместитель главы Министерства внутренних дел (МВД) Антон Геращенко, за это гражданке вручили протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

По его словам женщину с детьми не выпускали из Украины из-за отсутствия согласия отца.

"Она и ее дети оскорбительно высказывались в адрес государства Украины и бросали паспорта на землю показывая своё неуважение к документу украинского гражданина...

А суровая правда такова: законодательство Украины прямо устанавливает требование согласия отца или матери детей на из выезд за пределы Украины. Согласия отца среди представленных для погранконтроля документов не было. И поэтому пограничники выполнили свой долг и не допустили нарушения закона и правильно сделали", - написал Геращенко в Фейсбуке.

Он добавил, что утром в среду, 19 мая, "Инне П. во время вылета из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей, полицией был вручён протокол по статье 173 КУАПП - мелкое хулиганство и 184 КУАПП за уклонение от нормального воспитания детей".

Он также разместил видео, на котором женщине вручают протокол, а она говорит, что "подобное не повторится".

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