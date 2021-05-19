Новоизбранный народный депутат Андрей Аксенов, который победил на довыборах в Раду от округа №50 (Донецкая область), зачитал присягу нардепа.

Зачитал присягу Аксенов в ходе заседания парламента в среду, 19 мая.

С утра депутаты заблокировали трибуну в Верховной Раде, чтобы помешать Аксенову зачитать присягу. Поэтому он ее провозгласил из гостевой ложи. Перед этим первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что он обратился в Центральную избирательную комиссию с вопросом что мешает присяге Аксёнова. Ему ответили, что никаких препятствий нет.

Напомним, Андрей Аксенов - бывший мэр Доброполья. Его оппоненты утверждали, что он получил в Крыму российское гражданство. Однако Служба безопасности Украины заявила, что не владеет информацией о наличии российского гражданства у Андрея Аксенова.

Также "Страна" подробно писала, чем известен Андрей Аксенов и какие у него политические взгляды. На момент драматических событий 2014 года Андрей Аксенов был главой поселка Новодонецкое. В нем тогда открыли уличную палатку - импровизированный участок, на котором проходил "референдум" об отделении от Украины и создании "ДНР".