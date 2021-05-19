Бывший киевский судья Николай Чаус, который в марте был похищен из Молдовы, записал новое видео, в котором заявил, что передает материалы на "влиятельных лиц в Украине" своим друзьям для публикации.

Видео появилось в телеграм-канале Николая Чауса.

На видео судья говорит, что опасается за свою жизнь, поскольку у людей, похитивших его в 2016 году, есть деньги и связи.

По видео заметно, что текст бывший судья читает по бумажке или с мобильного телефона.

"Как говорил ранее, в ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы, в том числе и те, которые так интересуют украинское общество, НАБУ и ДБР. Из последних публикаций и сюжетов можно проследить, что люди, причастные к моему похищению в 2016 году, боятся моего возвращения. Они сделают все, чтобы я замолчал. А зная их возможности, в том числе, финансовые, я переживаю за свою жизнь и жизнь своих родных", - сказал Чаус.

По его словам, он принял решение передать друзьям свои рукописные записи и собранные за эти годы материалы в отношении этих лиц для дальнейшего опубликования.

"Подлинность материалов подтверждаю. Прошу правоохранительные органы отнестись со всей ответственностью к данному материалу, невзирая на должности, статус и фамилии лиц, указанных в них. Слава Украине", - заявил экс-судья.

Видео называется "Гран, привет!". Видимо, оно адресовано Александру Грановскому, который эвакуировал Чауса из Украины в 2016 году.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко, в том числе Александр Грановский.

Также мы писали о том, что 3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

17 мая было опубликовано видеообращение Николая Чауса, который заявил, что похищение произошло не сейчас, а в 2016 году. Он сообщил, что готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали его с 2016 года. Но из-за того, что это "очень влиятельные люди", он вынужден требовать от правоохранительных органов гарантий безопасности.

О том, что Чауса выкрали, чтобы он дал показания против Порошенко, "Страна" со ссылкой на свои источники рассказывала еще в апреле.