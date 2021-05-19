В Польше хотят вакцинировать от коронавируса украинцев, который приехали на работу. Прививку будут прямо на границе, делать препаратом от Johnson & Johnson, от использования которого ранее отказалась Дания. Но сроков реализации такой программы пока не называют

Об этом сообщает Wirtualna Polska.

"Это будет своеобразным фильтром против занесения коронавируса извне. Мы уже ежедневно фиксируем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту", - сказал руководитель медицинского центра в Ряшеве, профессор Станислав Мазур.

По словам профессора, выбрали именно вакцину Johnson & Johnson, поскольку для вакцинации ей достаточно одной дозы препарата. При этом прививки другими вакцинами подразумевают введение второй дозы через определенный промежуток времени.

"Мы получили много сигналов от работодателей о том, что они хотят таких прививок. Компании, нанимающие иностранцев на строительство, на сезонные работы, опасаются вспышки коронавируса, который впоследствии заблокирует работу. Мы ждем заказанных доз и сразу после этого начнем прививки", - заявил Мазур.

Однако точную дату, когда начнется вакцинация, он не назвал. По информации издания, препарат от Johnson & Johnson - одна из самых популярных вакцин в Польше. Но производитель уменьшил поставки на 450 тыс. доз, поэтому появились трудности с его получением.

При этом Минздрав Польши заявляет, что вакцинироваться от коронавируса в стране может любой иностранный гражданин, в частности студенты, ученые, те, у кого есть разрешение на работу и супруги и дети иностранцев.

"Никому не требует разрешение на постоянное проживание для прививки. Прививки в Польше доступны каждому: застрахованным и незастрахованным лицам, гражданину Польши и иностранцу", - сказал пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич.

Минздрав опубликовал на своем сайте путеводители о прививках на украинском и русском языках.

"Врач первичной медицинской помощи имеет право и должен выдать направление на вакцинацию через заявку: www.arbet.gov.pl. При выдаче направления он/она вместо номера PESEL использует номер паспорта или иностранный документ, удостоверяющий личность", - сказано в сообщении.

Напомним, в мае Польша впервые с октября открыла летние площадки кафе и ресторанов.

Также "Страна" сообщала, что польские компании обратились к правительству просьбой дать им возможность вакцинировать от коронавируса украинских работников.