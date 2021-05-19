Государственный департамент США предложит ввести санкции против четырех кораблей, которые занимаются строительством российского газопровода "Северный поток-2". Также это касается четырех связанных с ними компаний.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Politico.

Предложение о санкциях будет включено в отчет Госдепа, который будет направлен в Конгресс в среду, 19 мая.

Источники издания считают, что ограничительные меры против компаний, которые строят газопровода задержат реализацию проекту, который готов же на 95%.

По данным издания, в отчет будут включены ходатайства об отказе от санкций, направленных против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига.

Санкции против фирм, которые строят российский трубопровод, по которому природный газ будет поставляться из РФ в Германию, получили поддержку обеих партий в Конгрессе. При этом администрация президента США Джо Байдена стремится поддерживать хорошие отношения с правительством Германии, которое поддержало проект.

Напомним, несколькими днями ранее Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока-2".

В свою очередь администрация президента США Джо Байдена готова отказаться от санкций в отношении газопровода.