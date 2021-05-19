Ради кортежа премьер-министра Дениса Шмыгаля в центре Киева полиция выключила светофоры, и организовала "зелёный коридор".

Видео проезда опубликовал телеграм-канал "Политика Страны".

На кадрах видно, как полицейские отключили в правительственном квартале четыре светофора и начали регулировать движение автомобильного транспорта самостоятельно.

Ранее "Страна" писала, что в кортеже мэра Кличко три джипа-клона. А его брат Владимир ездит на новом внедорожнике

Также корреспондент "Страны" снял на видео как в Киеве для кортежа Зеленского полицейские сделали "зелёный коридор", отключив светофоры. Видео