Стоимость биткоина продолжает падать. Криптовалюта подешевела 39 тысяч долларов после сообщений из Китая о возможных проблемах с ее оборотом. В Китае объявили, что криптовалюты не могут использоваться в качестве платежного средства.

Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinDesk.

По состоянию на 9:40 стоимость главной криптовалюты опустилась до 39,2 тысячи долларов за монету, падение составляет 12,63% за сутки.

Криптовалюта Etherium потеряла еще больше - 14,56 процентов. Она торгуется на уровне 2,96 тысячи долларов.

Напомним, исторический максимум криптовалюты был установлен 14 апреля. Тогда курс биткоина достиг 64 854 доллара. Таким образом, на данный момент криптовалюта потеряла около 40 процентов стоимости по сравнению с историческим максимумом.

Постепенно снижение стоимости криптовалюты связано с миллиардером Илоном Маском. Он отозвал решение по Tesla из-за которого подскочил биткоин. В связи с этим криптовалюта дешевеет.