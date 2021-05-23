Сегодня 12-й лунный день в созвездии Весы - день любви и мудрости, когда сердца открываются новым возможностям. Именно сегодня вселенная особенно отзывчива к вашим молитвам и просьбам, поэтому можете смело довериться высшим силам. Но не забывайте проработать зависть и гордыню. Этим чувствам не место в вашем сердце.

Астрологи называют три знака Зодиака, которым необходимо взглянуть на привычные жизненные события под другим углом. Это Весы, Скорпион и Стрелец.

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Весы (24.09 - 23.10)

Вам гарантирован успех в новом увлекательном деле. Уделите внимание своему хобби. Деть будет удачный для творческой работы и расслабления. Действуйте, чтобы легко справиться с трудностями и достичь результатов. Ищите то, что вам интересно, чтобы выйти на новый уровень. Но и в увлекательных хобби не забывайте про питьевой режим, вкусные перекусы и отдых, чтобы не перегружать себя.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня вам необходимо проявить инициативу и предложить свою помощь знакомым. Организация досуга выйдет на первое место и приоткроет дверь новым возможностям. Думайте наперед, пробуйте просчитать следующие шаги. Не концентрируйтесь на мелочах, смотрите глубже и шире на жизнь. Также правильно планируйте свой бюджет и небольшие приобретения.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня больше слушайте других, чтобы не пропустить ничего важного для себя. День потребует от вас организованности. Настало время посмотреть на привычные вещи под другим углом. Звезды гарантируют вам удачный период для командировок, общения и знакомств. Используйте это время, чтобы улучшить отношения с близкими. Уделите внимание своей внешности.

Напомним, что эта неделя была ответственной для Водолеев и энергичной для Близнецов. Трем знакам Зодиака - Тельцам, Девам и Стрельцам - даже потребуется перезарядка после столь насыщенной недели.

А четырем знакам зодиака - Тельцам, Скорпионам, Козерогам и Водолеям - для лучшего самочувствия понадобится сменить стиль и режим дня.