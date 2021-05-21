21 мая в Украине стартует Внешнее независимое оценивание. В ближайший месяц решится судьба поступления для многих выпускников, ведь от баллов за ВНО зависят шансы поступления на бюджет, особенно на популярные специальности.

В этом году ВНО собираются сдавать почти 400 тысяч человек.

Мы собрали ответы на десять популярных вопросов о ВНО: даты проведения, когда и где смотреть результаты, пороговые баллы, как подать апелляцию, что нового будет в этом году.

1. Расписание тестов, когда ждать результаты ВНО

Основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 15 июня.

Предмет Дата Объявление результатов Химия 21 мая до 4 июня Испанский, немецкий, французский язык 24 мая до 18 июня Английский язык 25 мая до 18 июня Математика 28 мая до 22 июня Украинский язык и литература 1 июня до 25 июня История Украины 4 июня до 25 июня Физика 8 июня до 22 июня Биология 10 июня до 25 июня География 15 июня до 30 июня

Дополнительная сессия ВНО пройдет с 29 июня до 16 июля. Ее сдают те, кто не смог вовремя зарегистрироваться на прохождение ВНО либо не смог принять участие в основной сессии по уважительной причине (болезнь, смерть близких, участие в международной олимпиаде, утеря документов, стихийное бедствие и т.п).

Чтобы получить право сдать ВНО во время дополнительной сессии нужно подать в региональный центр заявление и документ, подтверждающий уважительную причину неучастия в основной сессии.

Предмет Дата Химия 29 июня Английский язык 1 июля Немецкий язык 2 июля Испанский язык 5 июля Французский язык 6 июля Математика 7 июля Физика 8 июля Украинский язык и литература 9 июля История Украины 12 июля Биология 13 июля География 14 июля

Результаты дополнительной сессии объявят до 23 июля.

Кстати, следить за расписанием тестов ВНО можно через мобильное приложение "Моє ЗНО".

2. Вопросы в тестах ВНО: как считают баллы

Каждый год список вопросов в тестах меняется (посмотреть примеры заданий, которые были на ЗНО в 2009-2020 гдах можно по ссылке). Но принцип такой - за самые простые вопросы начисляют меньше баллов. За сложные - больше.

Например, за правильный ответ на вопрос, где нужно просто выбрать один вариант ответа, начисляют 1 балл (0 если ответ неправильный).

Вопрос по истории Украины на пробном ЗНО-2021

Правильный ответ на такое задание, это уже плюс шесть баллов.

Вопрос по математике на пробном ЗНО-2021

По каждому предмету можно набрать максимальное количество баллов. Например, максимум за украинский язык и литературу - 116 баллов, по истории Украины - 94 балла, по биологии - 82 балла.

3. Что нового в тестах ЗНО: украинский без литературы и математика для продвинутых

В 2021 году новинкой будет то, что выпускники могут сдавать ВНО только по украинскому языку, не сдавая литературу. Это актуально для абитуриентов, которые выбрали физико-математический или химико-биологический профиль. Для поступления на гуманитарные специальности нужно сдавать язык и литературу.

Тест просто по украинскому языку будет содержать 39 заданий, литература это еще 24 вопроса.

Также с этого года внедряются двухуровневые тесты по математике - базовый уровень и углубленный. Базовый сдают все выпускники. Профильный - те, кто собрался в вузы с профильным предметом математика.

4. Где смотреть результат ВНО, как войти в личный кабинет

Результаты ЗНО появятся на информационной странице каждого зарегистрированного. Для этого нудно будет ввести номер сертификата ВНО и пин-код. Они указаны на сертификате для прохождения тестирования.

5. Пороговые баллы "сдал/не сдал"

После проверки тестов по каждому предмету устанавливают проходные баллы. Это минимальное количество правильных ответов для получения сертификата ВНО. Если баллов будет меньше "порога", считается, что ВНО по этому предмету не сдано.

За предыдущие несколько лет пороговые баллы по украинскому языку и литературе колебались в пределах 22-24 балла, по математике 9-11 баллов, по истории Украины 25-27, по английскому 11-19.

6. Как баллы переводят в рейтинг в 100-200 баллов, необходимый для поступления

Баллы за тесты переводят в рейтинговую оценку по шкале от 100 до 200 баллов. Чем выше рейтинг, тем больше шансов пройти на бюджет в вуз.

Для расчета используют таблицу перевода тестовых баллов. Суть такая: пороговые баллы в тесте - это 100, правильные ответы на все вопросы - это 200.

В этом году таблицу перевода баллов опубликуют не позже 25 июня на сайте УЦОКО, после получения результатов по всем предметам.

Для примера, так выглядела таблица перевода баллов по географии в 2020 году.

7. Проходной балл в вузы

Украинские вузы каждый год самостоятельно устанавливают проходной балл на бюджетные специальности после того, как получат все заявки от абитуриентов. Чем больше конкурс - тем выше проходной балл.

Необходимый минимум для того, чтобы претендовать на бюджет - 125 баллов. На такие популярные специальности, как медицина, стоматология - от 150 баллов. На юристов, международные отношения - от 140 баллов.

Оценить свои шансы можно, проанализировав данные прошлых вступительных кампаний.

8. Как подать апелляцию на результаты ВНО

Если участник ВНО не согласен с баллами по тестированию, он может подать апелляцию в течение пяти календарных дней со дня объявления результатов. Заявление об апелляции отправляют в Украинский центр оценивания качества образования - заказным письмом (по адресу Киев, 04053, ул. Владимира Винниченко 5, с пометкой "Апелляционная комиссия УЦОКО") или на email: zno_info@testportal.gov.ua.

Пример заявления об апелляции результатов ВНО

Комиссия рассматривает апелляцию в течение 15 дней после получения заявления. Фактически работу проверяют повторно. При этом баллы могут, как добавить, так и убавить, если обнаружатся незамеченные ошибки.

9. Нужно ли сдавать ВНО школьникам из Крыма и "ЛДНР"?

В 2021 году абитуриенты с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма могут поступать в вузы двумя способами: сдав ВНО либо же без сдачи ВНО - через специальные центры. Мы писали об этом подробно в нашем материале.

10. Что делать после ВНО: поступление

С 1 июля абитуриенты смогут создать электронный кабинет и загрузить в него документы для поступления в вуз.

Подать заявления в учреждения высшего образования можно будет с 14 июля до 23 июля включительно. На бюджет - до пяти заявлений. На контракт - до 30.