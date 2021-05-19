Госдеп США осудил и назвал антисемитскими заявления президента Турции по поводу палестино-израильского конфликта. Вашингтон призывает Анкару присоединиться к международным усилиям для деэскалации.

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепа США.

"Соединенные Штаты в полной мере преданы борьбе с антисемитизмом во всех его проявлениях. Мы со всей серьезностью относимся к насилию, которое часто сопровождается антисемитизмом", - заявили в Госдепе.

Также США обратились к президенту Турции Реджепу Эрдогану и другим лидерам этой страны с призывом воздержаться от подобной риторики, которая подстрекает к дальнейшему насилию.

В Госдепе считают, что Турция должна присоединиться к Соединенным Штатам в усилиях по прекращению конфликта.

Напомним, 16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре с главой Ирана Хасаном Роухани, что международному сообществу стоит преподать Израилю урок в связи с эскалацией конфликта с Палестиной.

Ранее Реджеп Эрдоган называл Израиль "террористическим государством". Также Эрдоган проклял правительство Австрии за флаг в поддержку Израиля на здании администрации канцлера.

Также мы сообщали о том, что ранее Вашингтон одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на три четверти миллиарда долларов.