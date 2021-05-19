Киев представил "Нормандской четверке" (в состав которой входят Германии, России, Украина, Франция) свой вариант кластеров по выполнению Минских соглашений.

В них предлагается восстановить контроль над границей до проведения выборов в Донбассе, а вместо "народной милиции" создать согласованные с украинскими властями патрули.

Всё это расходится с буквой Минских соглашений и противоречит европейскому варианту "кластеров".

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к переговорам, рассказывает о содержании проекта, который передала Украина. Полного текста украинских предложений издание не публикует. Но утверждает, что основных пунктов с разногласиями три:

Граница. По данным издания, Киев настаивает на том, "чтобы полный контроль над участком границы с Россией, который Украина не контролирует с 2014 года из-за конфликта, был восстановлен не после проведения в ОРДЛО выборов местной власти, а до голосования".

В предыдущем украинском варианте кластеров "эти процессы были запараллелены". Кроме того, в документе содержался пункт, где установлено, что процесс восстановления контроля над границей начинается в первый день после проведения выборов.

Конституция. Жесткую позицию Киев фиксирует и по поводу конституционной реформы, которая должна закрепить в новой украинской конституции децентрализацию "с учетом особенностей ОРДЛО, согласованных с представителями этих районов".

Если российская позиция состоит в том, что проект конституционной реформы надлежит согласовать с Донецком и Луганском, то Украина на такое согласование идти не намерена. Аргумент здесь следующий: в "Комплексе мер..." говорится о необходимости согласовать с ОРДЛО не саму реформу, а только особенности этих районов. Это, вместе с требованием украинской стороны утвердить будущую "дорожную карту" по урегулированию конфликта исключительно в "Нормандском формате", а не в контактной группе (как того хочет Москва), является продолжением линии Киева на то, что Россия, а не Донбасс, является стороной конфликта.

"Народная милиция". Еще один сюжет, по которому есть разногласия, касается "народной милиции", которая должна поддерживать порядок на этих территориях после урегулирования.

Согласно "Комплексу мер…", отряды "народной милиции" создаются по решению местных советов. Однако украинская сторона предлагает, чтобы до выборов местной власти в Донбассе порядок на этих территориях поддерживали совместные патрули Национальной гвардии Украины и украинские граждане из ОРДЛО.

"Народная милиция", по логике Киева, должна быть создана местными советами, которые, как сказано выше, Киев хочет избирать в условиях восстановленного контроля над неподконтрольной сейчас границей с Россией, что, по сути, означает контроль и над нынешними так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Выбранная при таком раскладе новая местная власть вполне может не захотеть создавать собственную милицию или же будет создавать ее в соответствии с пожеланиями центральной власти в Киеве.

Ранее "Страна" подробно рассказывали, что такое кластеры по Донбассу от Германии и Франции и как с ними связано обострение боев.