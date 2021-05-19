В субботу, 15 мая, британские солдаты из батальона НАТО подрались с жителями эстонского города Тапа. Причиной конфликта, по информации полиции, стал инцидент, который произошел в ресторане быстрого питания между военнослужащими и местной жительницей.

Об этом сообщает местная газета Virumaa Teataja.

Городская полиция сообщает, что натовцы пришли в ресторан и начали настойчиво оказывать знаки внимания одной из женщин. Находящиеся там эстонцы сочли поведение солдат неприемлемым. Завязалась потасовка. Когда на место прибыла полиция, ситуация уже нормализовалась, а у сторон не было претензий друг к другу.

Международный батальон НАТО расквартирован в Тапе с апреля 2017 года. Там несут службу солдаты из Великобритании, Франции и Дании. Войска альянса вошли на территорию Эстонии по ее просьбе.

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