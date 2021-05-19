В США против компании экс-президента Дональда Трампа Trump Organization проводят уголовное расследование.

Об этом со ссылкой на представителя генерального прокурора штата Нью-Йорк Фабьена Леви сообщает The Guardian.

"Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование деятельности организации больше не носит чисто гражданский характер. Сейчас мы активно расследуем деятельность Trump Organization в уголовном порядке вместе с окружным прокурором Манхэттена", - сказал Леви.

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Ранее окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявлял, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата.

Бывший президент ранее отрицал какие-либо нарушения и заявлял о "политически мотивированном преследовании". Он также называл расследование окружного прокурора Манхэттена политической "охотой на ведьм".

Напомним, Трамп заявил, что серьезно намерен баллотироваться в президенты США.

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