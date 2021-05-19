По состоянию на утро среды, 19 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 138 человек.

Напомним, что вчера, 18 мая, в стране было выявлено 4 095 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 1 043 человека.

Умерли за отчетные сутки 227 человек (с начала эпидемии 48 696 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 17 102 человека (с начала эпидемии - 1 899 446 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 260 детей и 187 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (567 человек), Днепропетровской области (457), Донецкой области (336) и Киевской области (336).

В Киеве выявлено 477 новых случаев.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали украинцам, через сколько дней после перенесенного коронавируса уже можно вакцинироваться.

Так же мы рассказывали, что премьер-министр Денис Шмыгаль назвал сроки поставки в Украину вакцины от коронавируса Pfizer для учителей.

"До конца мая в Украину должны прибыть более чем 473 000 доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Ее получат работники учебных заведений", - заявил премьер.