Вчера, 18 мая, крупнейшая IT-компания мира Google открыла свою очередную глобальную конференцию, которая продлится в онлайн-режиме до 20 мая.

Особенностью этой конференции является то, что в ней могут принять участие не только разработчики, но и все желающие. Программа обнародована на сайте компании.

Специалисты Google уже представили новую оперативную систему (ОС) Android 12.

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Новая ОС Android 12 фокусируется на потребностях пользователя и адаптируется под их. Разработчики компании представили редизайн интерфейса с созданием цветовой схемы при смене обоев, первыми эту функцию получат смартфоны Google Pixel. Изменен внешний вид иконок, анимация стала более плавной. Новый дизайн-код под названием Material You автоматически интегрирует "стили пользователя". Если он устанавливает новые обои, система создаёт "пользовательскую палитру" цветов для темы Android. Можно выбирать доминирующие и дополнительные цвета. Редизайн планируют использовать во всех продуктах Google, включая смартфоны и ноутбуки.

Обновлены быстрые настройки, в том числе добавлен значок Google Pay и элементы управления умным домом. Новшества коснулись и безопасности. В системе появилась панель Privacy Dashboard с помощью которой можно посмотреть, какие разрешения получили приложения и в какое время.

Смартфоны с Android 12 можно будет использовать вместо пультов управления к приставкам на Android.

Кроме того, у Android 12 появилась поддержка цифровых ключей для автомобиля (функции Digital Car Key). Теперь пользователи смогут автоматически запирать и открывать автомобиль с помощью смартфона. Поначалу эта функция будет работать только с некоторыми автомобилями 2020 и 2021 годов выпуска. Функция станет полностью доступна осенью на смартфонах Pixel и некоторых моделях Samsung Galaxy.

В Google утверждают, что смартфоны на базе Android 12 будут работать быстрее благодаря оптимизации использования CPU.

Разработчики также объявили о выходе первой публичной бета-версии - Android 12 Beta 1 для смартфонов серии Pixel, начиная с модели Pixel 3, а также для некоторых моделей Xiaomi, Asus, Sharp, OnePlus, OPPO, Realme, Techno, TCL, Vivo и ZTE.



Ранее "Страна" сообщала, что Австрия может оштрафовать Google на шесть миллиардов евро из-за передачи данных о европейцах в США.