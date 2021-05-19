Нэнси Пэлоси, спикер Палаты представителей Конгресса США продолжает свою собственную кампанию против зимней Олимипиады-2022, которая пройдет в Китае.

Видный член Демпартии призвала мировых лидеров отказаться от поездки на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, мотивируя это нарушением в Китае прав человека. Об этом передает телеканал CNBC.

"Мы не можем действовать так, как будто в том, что Олимпийские игры пройдут в Китае, нет ничего плохого", - заявила Пэлоси на слушаниях в Комиссии по правам человека Конгресса.

"Если вы будете сидеть на своих трибунах (в Пекине во время Игр - Ред.) в условиях продолжающегося геноцида, возникает вопрос: какое моральное право вы имеете говорить о правах человека в любом месте мира, если вы готовы выразить свое уважение китайскому правительству, когда оно совершает геноцид?", - обратилась к мировым лидерам Нэнси Пэлоси.

Она подвергла критике и финансовых спонсоров Олимпиады: "Если мы не выступим против нарушений прав человека в Китае по коммерческим причинам, мы потеряем все моральные права выступать за права человека где бы то ни было".

Пэлоси признала, что ее попытка объявить "дипломатический бойкот" Олимпиады в Пекине в 2008 году на фоне обострения обстановки в китайском Тибете не увенчалась успехом и она не уверена, прислушаются ли к ее предложению сейчас. В то же время спикер считает, что спортсмены должны иметь возможность участвовать в играх.

Ранее "Страна" сообщала, что ФБР расследует версию, что похищенный при штурме Капитолия ноутбук Пэлоси хотели продать разведке России.