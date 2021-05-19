Вчера, 18 мая, в США произошла очередная огнестрельная трагедия. Здесь, в Окленде (штат Калифорния, округ Аламида - Ред.), неизвестные обстреляли пассажирский автобус. В результате обстрела погибли две женщины.



"Восемнадцатого мая 2021 года в 00.19 (время местное - Ред.) произошла стрельба на автомагистрали. Множество пуль попали в большой пассажирский автобус. Несколько человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Две пострадавших скончались от полученных ран", - заявили в дорожной полиции.



Причем огонь по автобусу велся из двух разных мест, стрельбу открыли двое неизвестных на городской автомагистрали.



По информации местной газеты East Bay Times, бандиты произвели около 70 выстрелов. Автобус предназначался специально для вечеринок, и в нем праздновали день рождения когда и случилась трагедия. Кроме погибших, пострадали еще как минимум пять женщин. Их доставили в местную больницу.

Полиция ведет расследование дерзкой атаки. По предварительным данным, стрельбу могли спланировать заранее.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что после падения самолета на трассу в США погибли девять человек.