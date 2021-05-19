Министерство иностранных дел Украины ждет, когда наступит режим тишины, чтобы начать эвакуацию украинцев с территории сектора Газа.

Об этом сообщил спикер ведомства Олег Николенко на своей странице в соцсети Твиттер.

"Отрабатываем безопасные маршруты репатриации наших граждан из Газы. Привлекли международные организации и соседние государства. 120 украинцев хотят уехать. Подавляющее большинство - женщины и дети, которые живут в анклаве. Точной даты пока нет. Нужен режим тишины", - гласит запись в Твиттере.

Ранее "Страна" сообщала, что первоначально речь шла об эвакуации 80 украинских граждан из сектора Газа, где продолжается вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Она запланирована на среду, 19 мая.

Мы также писали, что число желающих покинуть опасный регион увеличилось до 120. В Министерстве иностранных дел Украины отрабатывают безопасные пути вывоза людей. Не исключено, что путь украинцев домой проляжет через Египет.

Между тем компания МАУ в очередной раз отменила рейсы в Тель-Авив. Решение о полетах в Израиль перевозчик будет пересматривать каждые 48 часов.