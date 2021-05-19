Зеленский ввел Тимофея Милованова в комиссию по отбору главы БЭБ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности от Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ под № 197/2021 опубликован на сайте Офиса президента 18 мая.
В конкурсную комиссию нового органа Бюро экономической безопасности входят:
- три человека, определенные Советом национальной безопасности и обороны Украины;
- два человека, определенные Верховной Радой по представлению комитета парламента, к компетенции которого относятся вопросы системы налогообложения;
- один человек, определенный Верховной Радой по представлению комитета, к компетенции которого относятся вопросы организации и деятельности правоохранительных органов, оперативно-розыскной деятельности.
На заседании 14 мая СНБО определил своих представителей в комиссии. Это:
- директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко;
- внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака, и.о. директора государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины" Тимофей Милованов;
- заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко.
Зеленский своим указом ввел это решение СНБО в действие.
Как писала "Страна", БЭБ было создано 12 мая решением Кабинета министров фактически по требованию Евросоюза. Орган будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики, заменив налоговую милицию.
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