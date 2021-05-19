На днях Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник посетил известный немецкий писатель и журналист Штефан Шоманн, который пишет книгу о лошадях Пржевальского. Его заинтересовала история молодой лошадки Ванильки, чудом выжившей во время прошлогодних пожаров в зоне отчуждения.

Об этом пишет пресс-служба заповедника в Фейсбук.

Шоманн уже посетил Монголию, Китай и Казахстан - страны региона обитания этого вида дикой лошади. Побывал он и в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" и нескольких европейских зоопарках, чтобы проследить существования вида после исчезновения в дикой природе.

Штефана тронула судьба Ванильки. В конце апреля 2020 года лесники обнаружили ее на пожарище маленьким жеребенком. Двухнедельная самочка бродила одна и явно нуждалась в оперативной помощи ветеринаров. Лошадку забрали волонтеры-зоозащитники и отвезли в приют для диких животных при конно-спортивном клубе "Магнат" под Киевом. Ванилька так и осталась в этом приюте, где гость из Германии навестил ее.

А в Чернобыльском заповеднике сотрудники показали ему диких лошадей и ознакомили с методами их исследования.

В прошлом году "Страна" рассказывала о масштабных пожарах в зоне отчуждения ЧАЭС.

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