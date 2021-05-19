В Энергодаре Запорожской области маленькая девочка попала в реанимацию после укуса гадюки. Однако врачи вкололи сыворотку слишком поздно и у малышки развилась гангрена.

Об этом сообщает местное издание "Суббота".

Шестилетней девочке сделали укол, но только спустя 11 часов после укуса. А это слишком поздно и драгоценное время было упущено. Ребенка на природе укусила змея за безымянный палец на левой руке.

"Дети во время отдыха с родителями на природе, ловили в траве ящериц, но одна из девочек случайно словила змею, которая укусила ее за палец на левой руке. Медики виноваты в том, что не вкололи пострадавшей пациентке сыворотку сразу, хотя она была в наличии в больнице", - заявила подруга семьи Мария Джунь.

В данный момент ребенка перевели в ожоговое отделение для пересадки кожи в связи с развитием у девочки сухой гангрены в области укуса. Малышка достаточно тяжело и долго выходила из состояния, а впереди ее ждет операция и минимум две недели восстановления.

"Но могло быть и по другому, если бы не было упущено драгоценное время, когда яд распространялся по руке и по всему организму", - критикует враче подруга семьи.

В свою очередь, главврач СМСЧ №1 Андрей Бредихин сообщил, что антитоксин против змеиного яда действительно был на складе, но кто-то допустил ошибку, указав, что средство действует до июня.

"При проверке же выяснилось, что срок действия истек еще 30 апреля, поэтому сыворотку девочке колоть не стали. Медики сначала провели терапию по дезинтоксации, а потом вызвали коллег из Запорожья. Девочку доставили в областную больницу, где потом вкололи средство", - сообщили в издании.

Ранее "Страна" сообщала, что в Полтавской области 6-летний ребенок напоролся шеей на металлический стул, играя во дворе. Мальчика передали врачам для проведения операции по удалению опасного предмета.

Также напомним, что в Запорожье в реанимации спасали мальчика, выпавшего из окна второго этажа детсада. В результате падения ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.