В Виннице, где неадекват под кайфом порезал на улице двух человек, правоохранители задержали пьяного водителя, который не мог стоять на ногах и ползал на четвереньках.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Патрульной полиции Винницкой области на своей странице в Facebook.

"Водитель на видео имеет явные признаки алкогольного опьянения. Признаки столь явные, которые невозможно не заметить. Про этого водителя патрульным вчера сообщили неравнодушные граждане", - заявили в пресс-центре.

В частности, водитель припарковался на территории одного из предприятий на улице Героев Крут. Мужчина очень просил очевидцев, чтобы они не вызывали полицию.

"Однако, каждый сознательный гражданин понимает, что нетрезвый за рулем - большая угроза для всех участников дорожного движения", - пишут в полиции.

Несмотря на явные признаки опьянения, водитель авто в присутствии двух свидетелей отказался проходить тест на драгере. На 38-летнего водителя автомобиля Volkswagen Passat патрульные составили протокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Скриншот: facebook.com/vinnytsiapolice

Ранее "Страна" сообщала, что под Львовом пьяный водитель микроавтобуса спровоцировал ДТП с тремя авто и локомотивом. Полицейские, прибывшие на место происшествия после вызова очевидца, обнаружили у потенциального виновника аварии признаки алкогольного опьянения и задержали его.

Также напомним, что во Львове пьяный таксист уснул за рулем во время оформления на него протокола. Сам водитель в присутствии свидетелей отказался от проверки на состояние опьянения.