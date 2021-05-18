В Телеграм-канале бывшего киевского судьи Николая Чауса поздно вечером 18 мая появилась новая запись. В ней Чаус обвинил всех в манипуляциях на его истории и заявил, что настроен решительно.

"Сегодня еще раз понял, что все пытаются манипулировать моей ситуацией! Даже "мои" адвокаты, о которых я слышу впервые! Но всему свое время", - пообещал Чаус, не уточнив, чему именно должно наступить время.

Затем он обратился к жене, назвав ее своей рыбкой.

"...Ситуация в которой мы сейчас, требует понимания, спокойствия и терпения, о чем я много раз говорил! Все обязательно наладится! Воздержись от комментариев и необдуманных поступков! Уже скоро - я, ты, Вова, Антоня и "Принцюша" будем снова вместе!" - заверил экс-судья.

В конце поста сказано, что канал в мессенджере - пока единственная возможность "донести весточку" о том, что с ним все хорошо, и он настроен решительно.

Как сообщала "Страна", 17 мая похищенный еще 3 апреля в Молдове Чаус неожиданно выложил видеообращение в Телеграм-канале "ChausUA Николай Чаус", который был создан днем ранее.

По словам его жены Светланы, на видео судья не похож сам на себя и говорит словно по бумажке.