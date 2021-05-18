Во вторник, 18 мая, в Северодонецке Луганской области на детской площадки от взрыва сигнального патрона пострадал ребенок.

Об этом сообщает полиция региона на официальной странице в Facebook.

"18 мая около 17:00 на линию "102" поступило сообщение, что на детской площадке по ул. Энергетиков в городе Северодонецке произошел взрыв, в результате которого 9-летняя девочка получила телесные повреждения", - заявили в пресс-центре.

После этого на место происшествия немедленно прибыли правоохранители, которые ограничили доступ к площадке других лиц, так по предварительной информации взрывоопасных предметов было несколько.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что два аналогичных взорвавшемуся патрона находились в кустах и ​​на скамейке.

"В настоящее время известно, что указанные опасные предметы на помойке нашли дети, проживающие в этом же дворе, спрятали их в кустах, а пострадавшая девочка их нашла", - добавили в полиции.

В данный момент девочке оказывается помощь в больнице города, у нее диагностировано рассечение брови.

Скриншот: facebook.com/policeLG

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавший. В результате инцидента повреждены окна квартиры, а также окна соседних домов.

Также напомним, что в Донецкой области от взрыва на кладбище погиб мужчина. Остальных посетителей кладбища эвакуировали, район оцепила полиция.