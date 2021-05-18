Самолет компании Wizz Air, который курсирует по маршруту Ларнака - Харьков, третий день не может вылететь с Кипра.

Об этом сообщает сайт vgorode.ua со ссылкой на отдыхающих на острове украинцев.

Как отметил один из пассажиров, рейс не выпускают по непонятным причинам. Людей уже три дня подряд привозят в аэропорт, где они сидят и ждут новостей, но им ничего не говорят. Затем их увозят обратно.

Пассажиры говорят, что перед намеченным первоначально вылетом, в пятницу, 14 мая, они сдали необходимые для посадки на борт тесты на коронавирус, которые действительны 72 часа. Вылет должен был состояться 16 мая вечером. В итоге рейс сначала перенесли на 17 мая, а потом на 18 мая. Тесты уже недействительны, и всем пассажирам сказали делать новые за свой счет.

"Завтра в 21:40 третья попытка улететь", - опубликовал пост в соцсети 17 мая один из пассажиров.

По данным онлайн-табло аэропорта, "третья попытка" - рейс W6 4603 компании Wizz Air из Ларнаки в Харьков - должен был прибыть в Украину в 21:05 18 мая. На странице рейса было указано, что самолет будет по расписанию.

Однако, как пишет Телеграм-канал "ХС/Харьков", его тоже отменили.

В итоге некоторые харьковчане купили за свой счет билеты в Киев кипрскими авиалиниями.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские туристы из-за коронавируса оказались в ловушке в Непале.

18 мая стало известно, что их будут эвакуировать турецкие и катарские авиакомпании.