Сегодня, 18 мая, Национальный банк Украины подписал меморандум с международными платежными системами Visa и Mastercard, согласно которому стороны будут работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своем сайте.

В частности, меморандум открыт для присоединения любыми другими участниками рынка.

"Учитывая стратегическую важность для Украины дальнейшего развития безналичной экономики и, в частности, распространения безналичных платежей, был согласован подход к постепенному снижению предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж)", -заявил замглавы НБУ Алексей Шабан, добавив, что достигнутый компромисс, по его словам, сбалансированный и взвешенный.

Также он рассказал, что такое решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защите интересов украинцев-пользователей платежных карточек, а также - развитию конкуренции и расширению возможностей для появления на платежном рынке новых инструментов безналичных расчетов.

Компании Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия. После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:

с 01.07.2021 – не более 1,20%;

с 01.07.2022 – не более 1,00%;

с 01.07.2023 – не более 0,90%.

"Мы надеемся на оперативное рассмотрение обращения Антимонопольным комитетом и положительное решение, которое позволит снизить комиссии интерчейндж в Украине уже с июля этого года", - сообщила Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.

В то же время, Вера Платонова, старший вице-президент, региональный директор компании Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы заявила, что компания Visa во всем мире поддерживает рыночный подход к регулированию комиссии интерчейндж.

"Мы уверены, что именно эволюционное снижение ставки, которое предполагает меморандум – лучший залог эффективного развития безналичных платежей", - добавила Платонова.

Ранее "Страна" сообщала, что Приватбанк угрожал отключить Apple Pay и Google Pay, если Рада примет закон о снижении карточных комиссий.

Также напомним, что 19 февраля 2021 года депутаты в первом чтении поддержали проект закона №4364 о платежных услугах. Этот проект закона вводит ряд правил для работы платежных услуг в Украине, и ко второму чтению в нем может появиться норма о том, что государство может ограничить комиссию за обработку карточных платежей. По поводу этой нормы в украинской бизнес-среде уже началась дискуссия: интернет-магазины и другие представители ритейла ее поддерживают, банки — критикуют.