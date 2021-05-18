В пятницу, 21 мая, в Одессе апелляционный суд должен принять решение по поводу радикала Сергея Стерненко: отменить его обвинительный приговор за похищение человека или оставить его в силе. В последним случае Стерненко будет вновь отправлен в тюрьму.

Но у него на выходные, похоже, другие планы.

На 22 мая под окнами Офиса президента в 13-00 он с "побратимами" организует акцию.

Анонс мероприятия размещен на специально созданной Фейсбук-странице "Покажите нам справедливость!".

"Спросим у президента, где обещанный справедливый суд", - говорится в анонсе.

Среди организаторов акции также и обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Антоненко (Рифмастер).

Жителей других городов призывают создавать в соцсети аналогичные события и выходить на улицы своих населенных пунктов.

Напомним, в прошлый раз, 20 марта, акция в поддержку убийцы Стерненко закончилась погромом Офиса президента.

Несмотря на громкие заявления властей с осуждениями погрома, его организаторы так и остались безнаказанными, не говоря о рядовых участниках-вандалах. Например, 11 мая суд смягчил меру пресечения двоим участникам событий 20 марта.