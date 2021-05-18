18 мая проходит первый полуфинал Евровидения - 2021. Сегодня выступают участники из Украины и России, а также еще 14 претендентов на победу в международном музыкальном конкурсе. В финал, который состоится 22 мая, по результатам голосования отберут 10 стран.

Сегодня участники выступают в таком порядке:

1. Литва

2. Словения

3. Россия

4. Швеция

5. Австралия

6. Северная Македония

7. Ирландия

8. Кипр

9. Норвегия

10. Хорватия

11. Бельгия

12. Израиль

13. Румыния

14. Азербайджан

15. Украина

16. Мальта.

В прямом эфире полуфинал в Украине транслируют два телеканала СТБ и UA: Перший.

Следим за первым полуфиналом "Евровидения"-2021. Материал обновляется.

22:35 Впереди выступления еще десяти участников.

22:30 Уже выступили шесть участников полуфинала: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония.

22:20 В финал сегодня выйдут 10 стран.