Три министра уволены. Назначат ли сменщиков?

Прогнозы относительно возможной скандальности увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения не оправдались. Несмотря на то, что накануне комитет по здравоохранению раскололся при голосовании за отставку, в зале все прошло даже чересчур гладко: увольнение главы Минздрава собрало 292 голоса – и это оказался самый большой вчерашний показатель при решении кадровых вопросов.

Отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко тоже прошли без проблем, собрав около 280 голосов. Вообще, все кадровые вопросы вчера решались неформальной коалицией в составе "Слуги народа" и "Евросолидарности", "Голоса", а также групп "Доверие" и "За будущее". А в случае со Степановым к ним присоединился также десяток депутатов "ОПЗЖ", где, видимо, приняли решение о свободном голосовании.

И такой показатель министра здравоохранения означает, что депутаты действительно очень недовольны его работой – особенно в вопросе вакцинации (в конце концов именно Степанов зарубил возможность производства российской вакцины Спутник на предприятии в Харькове). Однако отставка Степанова отнюдь не означает, что ситуация улучшится.

Во-первых, в ближайшее время у нас вообще не будет главы Минздрава, поскольку вовсе нет уверенности, что 226 голосов в парламенте соберет нынешний главный санитарный врач Виктор Ляшко, которого называют креатурой соросят и наследником Ульяны Супрун. Худшей характеристики в сегодняшней Украине придумать невозможно.

Во-вторых, даже если какую-либо кандидатуру утвердят на должности министра, маловероятно, что темпы вакцинации после этого повысятся – ведь главной проблемой в этом вопросе был вовсе не злой умысел Степанова, а постоянные задержки с вакцинами со стороны производителей и нежелание западных стратегических партнеров помочь Украине в этом вопросе.

Как известно, Штаты в конце апреля отправили в Индию огромную партию сырья для вакцин "АстраЗенека", а Киеву не досталось ничего, кроме визита госсекретаря Блинкена и его зама Виктории Нуланд.

Так что увольнение Степанова не решает старых проблем, зато создает новые. Поскольку теперь Минздрав может остаться вообще без руководителя.

Зачем Минэнерго хочет запретить импорт российского "тока"?

Новоиспеченный министр энергетики Герман Галущенко уже начал делать то, ради чего его назначали. Вчера он обратился к Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

В обращении министра есть все политические "правильные" аргументы насчет потенциальной угрозы нацбезопасности и необходимости евроинтегрировать нашу энергосистему. А в конце приведен реальный аргумент: "Привлечение импорта электроэнергии ухудшает финансово-экономический состояние производителей электрической энергии".

В этом, собственно, вся суть вопроса, история которого уходит корнями в 2019 год. Когда основной производитель электроэнергии Ринат Ахметов создал дефицит на украинском рынке, чтобы поднять тарифы, а основной промышленный потребитель – Игорь Коломойский – пробил закупку российского электричества, чтобы ликвидировать дефицит и не дать поднять внутреннюю цену. Естественно, это ухудшило "финансово-экономический состояние производителей электрической энергии".

Запрет импорта из России и Белоруссии приведет к тому, что фактический монополист рынка Ринат Ахметов сможет повышать цены, и никто ничего с этим сделать не сможет.

Этот запрет, безусловно, станет поражением Игоря Коломойского. Однако бог с ним, с Коломойским. Проблема в том, что заодно в проигрыше окажутся все обычные граждане Украины. Или, по крайней мере, те из них, кто не считает, что высокие тарифы – это хорошо.

Кого Зеленский назовет "коренными народами"?

Вчера Украина официально отметила очередную годовщину депортации крымских татар. Естественно, в этих мероприятиях поучаствовал и президент, который выступил со специальным видеообращением. И в нем заявил, что собирается внести в парламент как неотложный законопроект о коренных народах.

Очевидно, что в этом законопроекте "коренным народом" будет назван крымскотатарский. И также очевидно, что в нем не будет ряда других народов, которые имеют право на такое же название. Прежде всего – русского.

Если исходить из понимания "коренного народа" как самого древнего из ныне живущих на той или иной территории, то в законе должны быть представлены как минимум русские как первые оседлые поселенцы в Диком поле (то есть в Харьковской и северной части Донецкой и Луганской областей) и греки, которые проживали в Крыму задолго до татар.

И это вопрос не просто исторической справедливости: законы об образовании и госязыке сейчас прописаны таким образом, что дают немало привилегий коренным народам по сравнению с обычными нацменьшинствами, особенно в вопросах образования и языка СМИ. Поэтому вопрос "коренного" статуса сегодня имеет ключевое значение.

Однако можно не сомневаться в том, что в законе принцип исторической справедливости будет подменен принципом политической целесообразности. Она сейчас заменила даже закон, поэтому апелляцию к истории вообще никто не услышит.

Зачем Яценко возвращается в "Батькивщину"

Вчера в парламенте прозвучало редкое для нынешнего созыва объявление – о вхождении народного депутата Антона Яценко во фракцию "Батькивщина". Интересно оно сразу по нескольким причинам. Одна из них – это то, что Яценко уже когда-то был бютовцем (и там и заслужил славу "отца тендерной мафии"), но потом покинул фракцию в числе многочисленных "тушек".

Антон Яценко – представитель почти вымершей в сегодняшней Верховной Раде категории депутатов-"решал", то есть тех, кто отдает свой голос в обмен на решение собственных вопросов (эта категория вымирает в силу давления руководства фракций и партий, а также олигархов-кураторов отдельных группы, которые хотят полностью контролировать голосования своих депутатов). Поначалу он пытался делать это через группу "За будущее", но, видимо, наличие у этой группы "генерального спонсора" делало невозможным учет интересов миноритарных партнеров. И с февраля Яценко пытался решать вопросы в одиночку.

Однако, видимо, понял, что при наличии монобольшинства "решалы"-одиночки не нужны. Банковая обращается к другим только в тех случаях, когда существует раскол между группами внутри "Слуги народа", но и в этих случаях она обращается к лидерам фракций и групп, поскольку внефракционных депутатов слишком мало, чтобы из них можно было собрать серьезную группу поддержки.

Если вычесть внефракционных по статусу спикера и двух вице-спикеров, то остальных остается всего лишь 16, причем четверо из них – это условная "группа Ахметова", которую сложно купить бартером. А оставшиеся 12 настолько разнородны, что из них ничего слепить нельзя.

Поэтому удел таких как Яценко сегодня – прибиться к какой-либо фракции, чтобы иметь хоть мизерное влияние. Иначе от мандата вообще нет никакого толку.

Встреча Байдена с Путиным будет в июне?

В международной политике вчера снова активизировалась тема возможной встречи президентов России и США – о ней говорили как в Вашингтоне, так и в Москве. Правда, говорили по-разному.

Госекретарь Штатов Энтони Блинкен говорит об этих переговорах как о вопросе, уже решенном не только в принципе, но и по времени. "Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели", – объявил он.

В предстоящие недели – это, скорее всего, в июне, как и прогнозировали западные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме, а также российские МИ, называя даже конкретную дату - 15 июня и конкретную страну - Швейцарию.

Но в Москве эту тему комментируют гораздо осторожнее. Вчера в российском МИДе заявили, что встреча может состояться в одной из "дипломатических столиц" (то есть в Вене, Женеве или Хельсинки), если о ней договорятся.

Однако стоит отметить, что возможную встречу и МИД РФ оценивает высоко – как "крупнейшее мероприятие в наших двусторонних отношениях, а также как на очень серьезный сигнал всему международному сообществу". Из чего можно сделать вывод, что российское руководство также настроено на встречу.

Поэтому вероятность того, что она состоится летом, действительно велика. Другое дело, что саммит, проведенный в такие сжатые сроки, не может привести к глобальным решениям, которые готовятся не один месяц. Однако первым шагом к серьезным переменам в международной политике он действительно способен стать. Естественно, если Вашингтон в таких переменах заинтересован.

Впрочем, некоторые сигналы из Вашингтона поступают. Так, в этом году снят вопрос о предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО (причем, судя по всему, с разрешения американцев). А буквально вчера американские СМИ написали, что Байден не будет накладывать санкции на Северный поток-2, способные остановить этот проект.