Представители Минздрава заявили, что педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания в 2021 году, начали прививать второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания в 2021 году, уже начали прививать от Covid-19 второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech", - рассказали в пресс-службе ЦОЗ.

В Минздраве также напомнили, что для полной иммунизации необходимо получить две дозы этой вакцины с интервалом в 28 дней.

"Если вам еще не сообщили о том, когда вы получите вторую дозу, обратитесь к руководителю вашего заведения. Тот отправит запрос об организации второй прививки в региональный координатор по иммунизации и оповестит вас о дате и месте вакцинации", - предупреждают педагогов в ЦОЗ.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Напомним, что все этапы Внешнего независимого оценивания пройдут в установленные сроки. Основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 15 июня.

Как сообщала "Страна", на внешнее независимое оценивание-2021 (ВНО) зарегистрировалось почти 390 тысяч человек.