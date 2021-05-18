Бывший министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Украина не сотрудничает по закупке вакцин от коронавируса с фармкомпанией Moderna. По его словам, на переговорах о покупке вакцины, которые проводил Минздрав, компания предложила неприемлемые сроки поставки и цены.

Об этом чиновник сказал 18 мая в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Не было никакого контракта на закупку Moderna. У нас были контакты с этой компанией, но те условия, которые они предложили, в первую очередь, по срокам поставки, нас не устроили. Мы общались с двумя американскими компаниями: Pfizer и Moderna. С Moderna мы никуда не продвинулись, потому что сроки поставки, которые они нам предложили, были неприемлемы. Сроки, объемы, которые они нам предлагали, я даже о ценовых показателях не говорю, нас не устроили", - рассказал гость студии.

Он добавил, что с Pfizer Минздрав начал общаться еще в августе 2020 года.

"Это была тяжелейшая история, мы не могли их пробить. Дело после моего разговора с министерством здравоохранения США хоть как-то начало двигаться в этом направлении, но они предлагали сроки поставки не раньше третьего квартала 2021 года в лучшем случае", - сообщил Степанов.

По его словам, переговоры с Pfizer шли очень медленно до момента телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором этой фармкомпании.

"Что касается Pfizer, то движение пошло по 10 миллионам доз только после разговора президента с гендиром Pfizer. Мы подписали контракт и уже перечислили деньги. Мы подписали контракт на 10 миллионов доз, а затем уже силами министерства добили его до 20 миллионов доз", - сказал он.

Степанов также отметил, что в контактах с компанией Pfizer "действительно помогали ряд израильских граждан в лоббировании интересов Украины в компании Pfizer для того, чтобы мы подучили контракт со сроками поставки как можно раньше".

Он также сообщил, что информировал премьер-министра Дениса Шмыгаля о проблемах с поставкой вакцины AstraZeneca из Индии.

"О том, что у нас проблема с поставкой вакцины из Индии, и о том, что нам дали разрешение только на 500 тысяч доз и нам нужно выбить остальные, я написал письмо премьер-министру в первых числах марта", - сказал он, упомянув, что тему вакцин правительство рассматривало "каждую неделю".

Он сказал, что "были напряженные моменты, например, потому, что госпредприятие МОЗ в прошлом году провалило закупку АРВ-терапии и мы были вынуждены закупать препараты в срочном порядке".

Комментируя расход средств из ковидного фонда, Степанов отметил, что его "распорядителем был Минфин, а Минздрав, как и все остальные министерства, подавал свои предложения".

"Мы подавали предложения, куда мы собираемся потратить деньги, но уже к июлю деньги по распределению у нас закончились", - сообщил он.

По словам Степанова, для приобретения вакцин в 2022 и в 2023 году их нужно контрактовать уже сейчас.

"Поэтому в госбюджете я просил (на вакцины - Ред.) 15,1 млрд грн, а получил 3,9 млрд", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада отправила в отставку Степанова.

Мы также писали, что чиновник связал свое увольнение с выбиванием денег на медицину у Шмыгаля.