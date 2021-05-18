Во вторник, 18 мая, Министерство культуры и информационной политики объявило список из 109 объектов с учетом рейтинга, принявших участие в отборе в рамках проекта "Большая Реставрация".

Об этом сообщает пресс-служба МКИП на своем сайте.

В данный перечень вошли проекты по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия, в том числе замков, других фортификационных, оборонных, дворцово-парковых комплексов.

В министерстве уточнили, что отбор проектов был проведен экспертной группой путем оценки каждого из них и дальнейшего формирования рейтинга проектов. В экспертную группу вошли представители Минрегиона, Минэкономики а также ведущие ученые, ученые, эксперты, архитекторы, реставраторы.

Отметим, что в первом отборе приняли участие 211 проектов. В программу из них допущено 109 проектов. Их перечень сформирован с учетом рейтинга и с указанием набранных баллов, а также средней оценкой проекта (первыми в перечне указаны проекты, набравшие наибольшую сумму баллов).

Ранее "Страна" сообщала, что Андреевскую церковь в Киеве открыли для посетителей спустя почти пять лет с начала реставрации.

Также напомним, что В Италии отреставрируют пол в Колизее, чтобы туристы смоги выйти на арену гладиаторов.