Министр обороны Андрей Таран и вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский совершили рабочие поездки на заводы "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич".

Во время визита обсуждалась тема выпуска Украиной лопастей для советских вертолетов Ми и закупки противоракетной системы типа "Железный купол".

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Во время общения с представителями медиа Таран рассказал, что Минобороны в прошлом году начало определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины.

По его словам, события в Израиле показали актуальность системы противоракетной обороны. Министр не исключил возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола" и для обеспечения противоракетной обороны нашего государства.

Как сказано в пресс-релизе, Таран привез в Запорожье на "Мотор Сич" приказ о принятии на снабжение Вооруженных сил Украины металлических лопастей несущего винта для вертолетов типа Ми-24.

"Освоение технологий и разработки металлических лопастей несущего винта вертолетов типа Ми-8 и Ми-24 является особенно важным направлением работ, выполняемых "Мотор Сич". Такими технологиями обладают считанные страны. Сейчас реализуется следующий этап освоения замкнутого цикла производства вертолетов в Украине, что позволит избежать зависимости от России. Освобождаемся от технологической зависимости от РФ - освободимся и от оккупации!" - заверил Таран.

В день его визита украинской армии были торжественно переданы три комплекта лопастей для Ми-24 производства "Мотор Сич". Министерство обороны рассчитывает к 30-й годовщине Дня независимости получить еще шесть комплектов.

В ведомстве добавили, что в интересах Министерства обороны предприятие выполняет контракты по государственному оборонному заказу на сумму более 1,5 млрд гривен.

Ранее "Страна" приводила заявление Таран о том, что Россия готовит Крым для потенциального хранения ядерного оружия и что Москва может атаковать Украину, чтобы обеспечить водоснабжение аннексированного полуострова.

Мы также писали, что министр назвал Украину "мощным форпостом НАТО" на востоке.