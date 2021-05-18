Администрация президента США Джо Байдена готова отказаться от санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2", который сейчас достраивается у берегов Германии.

Об этом пишет американское издание Axios со ссылкой сразу на два источника, проинформированные о решении главы Белого дома.

По данным издания, Госдепартамент в скором времени отправит в Конгресс отчет о свей работе в течение 90 дней, в котором будут перечислены заслуживающие санкции организации, участвующие в строительстве "Северного потока - 2". Источники, знакомые с подготовкой отчета, сообщили Axios, что Госдепартамент планирует ввести санкции против нескольких российских кораблей.

Госдепартамент также признает, что ответственное за проект юридическое лицо - компания Nord Stream 2 AG и его генеральный директор, друг Путина и бывший офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг - участвуют в деятельности, подпадающей под санкции. Однако Госдепартамент откажется от применения этих санкций, ссылаясь на национальные интересы США.

Близкие к ситуации источники издания говорят, что высшие должностные лица в администрации Байдена пришли к выводу: единственный способ остановить проект, который завершен на 95%, - это наложить санкции на немецких конечных потребителей газа.

Но Байден не желает разрывать отношения с ФРГ из-за "Северного потока - 2", а потому на такие шаги идти не намерен.

Ранее "Страна" сообщала, что Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока - 2".

Мы также приводили данные о том, сколько денег потеряет Украина после запуска "Северного потока - 2".