Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, снялась в дешевой одежде и подверглась критике в сети.

Соответствующие снимки и комментарии были обнародованы в газете Daily Mail.

В частности, 39-летняя знаменитость появилась вместе с мужем на кадрах трейлера нового сериала о психическом здоровье, созданного принцем Гарри совместно с американской телеведущей Опрой Уинфри для Apple TV.

На кадрах Маркл запечатлели с распущенными волосами в черных брюках и белой футболке бренда Mere Soeur с надписью raising the future ("будущее за нами"). Стоимость вещи составляет 25 фунтов стерлингов (2616 рублей).

В газете сообщают, что упомянутый бренд специализируется на одежде для матерей и пропагандирует идеи расширения прав и возможностей женщин.

В комментариях, которые публикуются в Daily Mail, читатели принялись критиковать внешний вид жены принца Гарри в комментариях под кадрами.

"Полагаю, что затем она отдала футболку уборщице, чтобы та использовала ее как тряпку", "Они очень манерные и вычурные", "Что за фальшивая улыбка", "Бьюсь об заклад, вся одежда достается ей бесплатно", "Она всяческим образом пытается привлечь внимание",- выражали критику люди.

Ранее "Страна" сообщала, что Меган Маркл написала детскую книгу об отношениях отца и сына. Произведение под названием "Скамейка" (The Bench) выйдет 8 июня 2021 года.

Также напомним, что Меган Маркл призналась, что хотела покончить с собой. По ее словам, во дворце она чувствовала себя одинокой и постоянно чувствовала давление и травлю.