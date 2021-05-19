18 мая состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение". В числе первых 16-ти участников выступили и представители Украины. Группа "Go-A" представила песню "Шумы".

По результатам голосования зрителей в финал прошли 10 участников из 16. Это Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина.

При этом ведущие до конца держали интригу. Украину назвали, когда уже оставалось последняя десятая путевка и заставили зрителей поволноваться. Это не означает, что выступление украинцев получило меньше баллов. В первом полуфинале рандомно называют всех участников, которые прошли в финал.

Голосование длилось 15 минут. Подробные его результаты по странам, как в финале, не оглашают. Проголосовать за свою страну, находясь на ее территории, не получится, но многие голосуют за границей.

Теперь Украину ждет решающее выступление 22 мая, на котором определится главный победитель "Евровидения" в 2021 году.

Так украинцы из "Go-A" выступили с песней "Шумы" в первом полуфинале.

Порядок выступления сегодня был таким:

Литва Словения Россия Швеция Австралия Северная Македония Ирландия Кипр Норвегия Хорватия Бельгия Израиль Румыния Азербайджан Украина Мальта

Мы собрали видео всех выступлений первого полуфинала в нашем материале.

В прошлом году "Евровидение", которое должно был состояться в Нидерландах, отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году решили провести, но с ужесточением мер безопасности.

В 2020 году победителями украинского Нацотбора стала группа"Go-A", которые исполнили композицию "Соловей" на грани фолка и танцевальной музыки.

Однако по правилам "Евровидения" в конкурсе может участвовать песня, написанная не более года назад, поэтому участники предложили жюри несколько новых вариантов и они выбрали "Шумы".