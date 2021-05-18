На основателя Microsoft Билла Гейтса продолжаются сыпаться обвинения после новости о его разводе с женой Мелиндой. Так, западные СМИ пишут о его желании получить Нобелевскую премию, используя связь с осужденным за педофилию финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает сайт Лента.Ру.

Еще в прошлом году норвежское издание DNMagasinet написало, что Гейтс и Эпштейн в 2013 году вместе посещали дом главы Нобелевского комитета. Однако англоязычная пресса обратила внимание на эту публикацию только после развода Гейтса и поднявшейся в связи с ним шумихи.

По данным норвежской газеты, бывший глава Нобелевского комитета Торбьорн Ягланд рассказал, что Гейтс и Эпштейн вместе приезжали к нему, но финансист, на тот момент уже осужденный за педофилию и торговлю несовершеннолетними секс-рабами, не участвовал в переговорах с Янгландом о получении Нобелевской премии.

Также стало известно, что Эпштейн свел Гейтса с аналитическим центром IPI, которому тот затем пожертвовал миллионы долларов. Организация занимается здравоохранением, в частности вакцинами.

Сообщается, что сотрудники фонда Билла и Мелинды Гейтс знали о дурной репутации Эпштейна, но тем не менее пошли с ним на контакт.

Гейтс отрицает, что когда-либо хотел получить Нобелевскую премию и находился в деловых и дружеских отношениях с Эпштейном. По его словам, он никогда не участвовал в неформальных встречах и не жертвовал деньги на деятельность обвиняемого.

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе 3 мая. Развод связали с контактами Билла с Джеффри Эпштейном: опасения относительно причастности Эпштейна к преступной деятельности зародились у Мелинды в 2013 году, после первой встречи пары с миллионером.

Как писала "Страна", ранее Гейтса обвинили в том, что он активно искал секс на стороне, будучи в браке.

Также мы рассказывали, что из-за обвинений в измене Гейтс ушел из Microsoft и может потерять большую часть активов.