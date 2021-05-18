Накануне открытия отпускного сезона российская диетолог Наталья Самойленко рассказала, какие продукты не стоит употреблять после 15:00, чтобы не набрать вес.

Ее рекомендации опубликовал сайт "Кубанские новости".

По словам специалиста, во второй половине дня скорость обменных процессов замедляется, поэтому после условного "экватора" - то есть 15:00 - не стоит есть углеводы.

"Углеводы нужны в первой половине дня: из них мы получаем энергию, необходимую, чтобы чувствовать себя работоспособными. А вот во второй половине дня они нам ни к чему. Мы не успеваем израсходовать энергию до конца дня, поэтому они просто добавят лишние сантиметры. Более того, углеводы удерживают жидкость в организме. Если вы просыпаетесь с отеками, вспомните, что вы ели на ужин", - объяснила диетолог.

После 15:00 желательно отказаться от:

гарниров (каш, риса, макарон);

овощей, содержащих крахмал (моркови, свеклы, картофеля);

фруктов и сухофруктов, меда и варенья, так как содержащийся в них сахар – враг талии;

всех кондитерских изделий.

Также следует быть осторожными с продуктами, повышающими инсулин: красным мясом, молоком и сладкой молочной продукцией (йогуртами, сырниками, сладкими сырками, десертами, запеканками). Эта группа продуктов имеет способность блокировать выработку соматотропина – гормона роста, который напрямую влияет на процессы жиросжигания в организме.

На ужин лучше приготовить:

легкие белки (рыбу, морепродукты, яйца, грибы);

блюда с добавлением растительных масел (кунжутного, тыквенного, оливкового) - они окажут благотворное влияние на организм;

блюда с авокадо, оливками, кунжутом, семенами и орехами;

овощи, кроме крахмалистых, а в идеале – термообработанные.

Как утверждает диетолог, лучше всего меню менять ежедневно, а вот есть надо каждые 2,5-3 часа. Но независимо от того, "сова" вы или "жаворонок", правило экватора должно оставаться незыблемым.

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