Максим Степанов связывает свое сегодняшнее увольнение с поста министра здравоохранения Украины с тем, что премьер-министру якобы не нравились требования касательно увеличения финансирования медицины.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Денис Анатольевич не скрывает, что именно он являлся тем человеком, который считает, что я должен был быть уволен с этой должности. Причем немного было мне непонятно его желание, потому что мне кажется, когда ты работаешь в команде, а Кабинет министров это именно команда, то, если существует абсолютно конкретное замечание, претензии по работе, по стилю работы, то, наверное, они высказываются в процессе работы. Да, я наверное, не раз был достаточно эмоциональный на каких-то наших совещаниях. Естественно, все было достаточно корректно, вы знаете, что я воспитанный человек. Но, когда речь шла о каких-то деньгах на медицину, то тут - да, я был бескомпромиссный", - сказал экс-министр.

Также Степанов предположил, что конфликт между ним и Шмыгалем начался, когда министр начал настаивать, чтобы на медицину тратилось 5% ВВП страны.

"Исходя из того, что говорил Денис Анатольевич, "выбивание" денег было воспринято как формирование собственного политического имиджа", - добавил Степанов.

Напомним, сегодня, 18 мая, в Верховной Раде прошло голосование, в ходе которого было принято решение об отставке с поста главы Минздрава Максима Степанова. За выступили 292 народных депутата.

В четверг, 20 мая, на очередном заседании парламента пройдет голосование за кандидатуру Ляшко на должность главы Минздрава. На данный момент он занимает пост замминистра здравоохранения.

О том, поддержат ли нардепы его кандидатуру, подробно писала "Страна".