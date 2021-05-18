Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон подсчитал, сколько потеряет экономика нашей страны в случае запуска газопровода "Северный поток - 2". По его мнению, убытки составят 5-6 миллиардов долларов в год.

Об этом он сказал в интервью консалтинговой компании Exploration & Production Consulting.

На вопрос, откажется ли Россия от транзита газа через Украину после окончания действующего контракта, Макогон ответил: "Если "Северный поток-2" достроят, то да, это 100%". И добавил, что в этом случае придется оптимизировать инфраструктуру.

Макогон также заверил, что наша ГТС будет функционировать.

"Конечно. Мы уже работали в реверсе и в 2009 году, и в 2019 году, и в этом году. То есть наша система готова. Без гарантий постоянного использования системы на достаточном уровне мы просто вынуждены будем оптимизировать 80% компрессорных станций и не будем способны прокачивать нынешние объемы газа. Все трубы останутся, их нет смысла выкапывать. Мы снизим мощности компрессорных станций и изменим уникальную мощность 146 млрд куб м газа в год, доступную для ЕС, к объему, который необходим собственно Украине. Мы оставим столько, сколько нужно для внутренней работы. Иначе, чтобы поддерживать всю инфраструктуру в нынешнем состоянии, нужно будет повысить тариф в четыре раза. Но в этом нет смысла", - сказал глава "Оператора ГТС".

По его мнению, если Европа хочет оставить наш маршрут действующим, она должна обеспечить нам объемы транзита газа, которые покроют расходы на поддержание необходимой инфраструктуры.

"Наши потребители не должны платить за избыточные мощности", - заявил Макогон.

Затем он назвал сумму убытков для Украины от запуска "Северного потока - 2". По его данным, мы потеряем $1,5 млрд доходов от транзита ежегодно.

"Если газ пойдет через "Северный поток-2", у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже, это еще около $2-3 млрд потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока - 2" в $ 5-6 млрд в год. И особенно нужно помнить о военной безопасности. Без транзита интерес к нам со стороны ЕС значительно снизится, а это развяжет руки России", - считает Макогон.

Однако в целом он настроен оптимистично, заявив, что потери можно компенсировать за счет увеличения собственной добычи и мерами по энергоэффективности.

"Сейчас нужно дать максимум возможностей украинским добывающим компаниям для увеличения добычи газа. Стоит передать "спящие лицензии" новым владельцам и создать необходимые стимулы для наращивания объемов добычи", - сказал Макогон.

Как писала "Страна", 17 мая Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока - 2".

Также мы сообщали, что в Министерстве экономики ФРГ рассказали, от кого зависит завершение строительства российского газопровода, который готов почти на 95%.