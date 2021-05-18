Кадровых ротаций в правительстве, после грядущих назначений министров здравоохранения, инфраструктуры и экономики, до осени не будет.

Такой прогноз в ходе брифинга в Верховной Раде во вторник, 18 мая, озвучил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сейчас мой прогноз, что до осени не будет никаких кадровых измений в министерствах. Может, будут какие-то кадровые изменения в больших предприятиях, но "министерских" я не предусматриваю", - сказал Арахамия.

Напомним, сегодня во время внеочередного заседания во вторник Верховная Рада отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.

Также мы сообщили, что пропрезидентская фракция утвердила на должность главы Минэкономики - первого вице-премьера кандидатуру Госналогслужбы Алексея Любченко, на пост министра инфраструктуры кандидатуру главы "Укравтодора" Александра Кубракова, а на должность министра здравоохранения - главного санврача Виктора Ляшко. Голосование за них пройдет в четверг, 20 мая.