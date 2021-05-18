Шевченковский районный суд Киева 18 мая продлил на два месяца меру пресечения двум обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Юлию Кузьменко он оставил под домашним арестом, а Яне Дугарь - действие мера пресечения в виде личных обязательств.

Трансляция заседания велась на Ютуб-канале "Судебная власть".

На заседании суд продолжил изучать материалы дела по существу обвинения, затем прокуроры заявили ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемым.

Своим вердиктом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

"Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста обвиняемой Кузьменко до 18 июля. Продлить срок действия обязательств обвиняемой Дугарь до 18 июля", - сказано в документе, который был зачитан во время судебного заседания.

Следующее судебное заседание по делу Шеремета назначено на 25 мая, 11:00.

Как сообщала "Страна", в конце апреля суд отпустил из СИЗО обвиняемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко.

В связи с этим решением мы анализировали, как разваливают дело об убийстве журналиста.